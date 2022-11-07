Суд арестовал подозреваемого в поджоге клуба "Полигон" в Костроме, где погибло 13 человек
Ярославский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО подозреваемого в поджоге клуба "Полигон" в Костроме. В СИЗО мужчина пробудет по меньшей мере до 5 января.
"Избрана мера пресечения в виде ареста сроком по 5 января", — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Как сообщал Лайф, в ночь на 5 ноября пожар в "Полигоне" унёс 13 жизней. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлено днём траура. СК возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели 13 человек.