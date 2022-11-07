В Турции обвинили Запад в жадности, помешавшей достигнуть цели зерновой сделки

Основная цель зерновой сделки так и не была достигнута из-за "жадности Запада", так как продовольствие поступает не в бедные страны, а в богатые. Такое мнение высказал глава Бюро фермеров турецкой партии "Родина", профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр. По его словам, многие государства говорят о том, что зерно так и не доходит по назначению.

"Зерно ушло в европейские страны, где больше денег, и хранится там на складах. Но зерно не идёт в страны, страдающие от голода. В этом отношении цель соглашения не была достигнута", — сказал он газете Aydınlık.

Он сообщил о том, что, согласно информации сельхозорганизации ООН, в зерне крайне нуждаются более 50 стран Северной Африки, Западной и Центральной Азии. Все эти государства, в особенности Ливан и Йемен, страдают от нехватки продовольствия. Но в связи с "жадностью Запада" нуждающиеся так и остаются без обещаного продовольствия.