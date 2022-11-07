Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трёх
Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трёх человек. Как подтвердили Лайфу в региональной прокуратуре, пострадавший мужчина умер в больнице.
"Скончался в больнице", — сказали в ведомстве.
Напомним, в жилом пятиэтажном доме по улице Донской в Сочи обрушился балкон. Причины трагедии устанавливаются, угрозы дальнейшего обвала нет. Очевидица ЧП рассказала, что собственник этой квартиры пустил друга пожить на время. Во время происшествия на балконе находилось три человека. Все они погибли.
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ТАСС / МЧС России