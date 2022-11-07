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7 ноября, 07:03

Учитель христианской школы в Британии лишился работы за любовь к фото под женскими юбками

В Великобритании учитель христианской школы делал фото под юбками женщин. Когда это вскрылось, мужчина лишился работы и оказался на скамье подсудимых.

Как пишет EssexLive, 33-летний Саймон Тидбери работал в Bishop William Ward Chuch of England School в Колчестере. Летом 2020 года его поймали с поличным, когда тот пытался сделать очередное фото под женской юбкой. Причём делал он это прямо в школе. В итоге Тидбери был арестован и впоследствии приговорён к двум с половиной годам общественных работ.

В школе посчитали такое наказание недостаточным и лишили педагога права преподавать. Причём санкция подразумевает, что Тидбери не сможет подать прошение о восстановлении лицензии, поскольку в комиссии считают, что мужчина совершенно не раскаялся и может вернуться к своему "хобби".

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Unsplash

Максим Плетнёв

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