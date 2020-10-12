Учитель математики пошёл под суд за то, что заглядывал под юбки школьницам

Бывший учитель математики средней школы штата Пенсильвания, США, признал себя виновным после того, как в прошлом году его поймали, когда он тайно заглядывал ученицам под юбки, делал фотографии и делился снимками в Интернете. Об этом сообщила прокуратура округа Бакс.

27-летний Фрэнсис Джеймс Репперт — младший попался за непристойным занятием в октябре прошлого года. Один из школьников зафиксировал на видео, как он разглядывал снимки.

Полиция нашла в смартфоне педагога изображения трёх девушек, которых тот фотографировал из-под стола, а также его фото с обнажённым половым органом в кабинете школы, которые потом также обнаружились в Интернете.

В конце года Репперта-младшего уволили из учебного заведения, где, помимо преподавания математики, он тренировал команду по теннису. После признания вины приговор отложили на 90 дней, назначена экспертиза с целью решить, можно ли считать его поступок преступлением сексуального характера. Мужчину отпустили под залог в 500 тысяч долларов (38,4 миллиона рублей).