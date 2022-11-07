В Дубае мощный пожар охватил небоскрёб крупнейшего девелопера Emaar

По данным свидетелей, здание находится в районе Downtown, а рядом стоит небоскрёб Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире. После сообщений о возгорании экстренные службы сразу же выдвинулись на место. Пожар удалось потушить за несколько часов. Информация о пострадавших не приводится.