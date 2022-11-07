В Дубае мощный пожар охватил небоскрёб крупнейшего девелопера Emaar
В центре Дубая загорелся небоскрёб, принадлежащий крупной арабской компании Emaar. Пламя охватило практически всё 35-этажное здание. Кадры происшествия появились в "Твиттере".
В Дубае мощный пожар охватил небоскрёб крупнейшего девелопера — Emaar. Видео © twitter / imrajni_singh
По данным свидетелей, здание находится в районе Downtown, а рядом стоит небоскрёб Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире. После сообщений о возгорании экстренные службы сразу же выдвинулись на место. Пожар удалось потушить за несколько часов. Информация о пострадавших не приводится.
Ранее Лайф писал о трагедии в Костроме. Там в ночь на 5 ноября пожар в клубе "Полигон" унёс 13 жизней. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек были эвакуированы из здания после прибытия первых расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура. СК возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели 13 человек. Ярославский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО подозреваемого в ЧП.
twitter / imrajni_singh