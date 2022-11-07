Украинские военные 92-й бригады штурмуют позиции ВС РФ в Харьковской области под действием наркотических или психотропных веществ. Об этом РИА "Новости" рассказал российский военнослужащий, участвующий в боях на данном направлении.

"Наш батальон ведёт боевые действия против 92-й бригады Вооружённых сил Украины. Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ", — поделился он.

Боец привёл пример, когда пару дней назад украинские солдаты попытались перейти в атаку. По его словам, сразу бросилось в глаза то, что они в полный рост бежали на штурм.

"Всаживаешь очередь [из автомата], полностью магазин, — они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознаёт, что находится при смерти, и падает", — заметил российский военный.