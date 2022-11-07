Российский военный рассказал, как ВСУ бросаются в атаку под психотропами
РИА "Новости": Бойцы 92-й бригады ВСУ бросаются в атаку под психотропными веществами
Украинские военные 92-й бригады штурмуют позиции ВС РФ в Харьковской области под действием наркотических или психотропных веществ. Об этом РИА "Новости" рассказал российский военнослужащий, участвующий в боях на данном направлении.
"Наш батальон ведёт боевые действия против 92-й бригады Вооружённых сил Украины. Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ", — поделился он.
Боец привёл пример, когда пару дней назад украинские солдаты попытались перейти в атаку. По его словам, сразу бросилось в глаза то, что они в полный рост бежали на штурм.
"Всаживаешь очередь [из автомата], полностью магазин, — они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознаёт, что находится при смерти, и падает", — заметил российский военный.
Ранее командир одного из подразделений штурмового отряда "Крым" с позывным Бонд сообщил, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области могут отправляться на задания, находясь под воздействием наркотических веществ, ведь командование буквально бросает солдат под артиллерийский огонь.
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov