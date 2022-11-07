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Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 07:20
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Российский военный рассказал, как ВСУ бросаются в атаку под психотропами

РИА "Новости": Бойцы 92-й бригады ВСУ бросаются в атаку под психотропными веществами

Украинские военные 92-й бригады штурмуют позиции ВС РФ в Харьковской области под действием наркотических или психотропных веществ. Об этом РИА "Новости" рассказал российский военнослужащий, участвующий в боях на данном направлении.

"Наш батальон ведёт боевые действия против 92-й бригады Вооружённых сил Украины. Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ", поделился он.

Боец привёл пример, когда пару дней назад украинские солдаты попытались перейти в атаку. По его словам, сразу бросилось в глаза то, что они в полный рост бежали на штурм.

"Всаживаешь очередь [из автомата], полностью магазин, — они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознаёт, что находится при смерти, и падает", — заметил российский военный.

Командир артиллерии сообщил о деморализации ВСУ после неудачных попыток прорыва
Командир артиллерии сообщил о деморализации ВСУ после неудачных попыток прорыва

Ранее командир одного из подразделений штурмового отряда "Крым" с позывным Бонд сообщил, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области могут отправляться на задания, находясь под воздействием наркотических веществ, ведь командование буквально бросает солдат под артиллерийский огонь.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Татьяна Миссуми
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