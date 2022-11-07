Учёные назвали неочевидный симптом деменции в раннем возрасте

Проблемы со слухом могут предвещать развитие деменции в преклонном возрасте. К такому выводу пришли учёные Оксфордского университета, исследование которых опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

В ходе эксперимента был проведён анализ анонимных данных о состоянии здоровья британцев, информация об этом хранится в базе UK BioBank. Для опыта специалисты взяли сведения о 82 тысячах человек возрастом старше 60 лет, не страдающих деменцией. Их попросили услышать произносимые цифры на фоне белого шума.

Выяснилось, что британцы, плохо справившиеся с задачей, через 11 лет столкнулись с первыми симптомами деменции. Учёные уверены, что проблемы со слухом — важный признак того, что нужно заранее заняться профилактикой этого неприятного заболевания. По мнению авторов публикации, следует обратиться к врачам, которые помогут определить лечебные мероприятия в случае необходимости.