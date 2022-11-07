Мобилизованные усилили линию обороны по берегу Днепра под Энергодаром

Российские военные, которых призвали в ходе частичной мобилизации, приехали в зону спецоперации после подготовки на полигонах и усилили линию обороны по берегу Днепра в районе Энергодара. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мобилизованные усилили оборону под Энергодаром. Видео © t.me / РИА "Новости"

"Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов всё нормально — у нас тепло, жалоб пока нет", — сказал агентству один из мобилизованных.

Большинство прибывших оказались из Саратовской области, они уже успели оборудовать фортификационные сооружения и огневые позиции, укрепив оборону, поделился военнослужащий. Он рассказал, что хотел пойти добровольцем с первых дней спецоперации, но в семье возникли споры на этот счёт. Когда же пришла повестка после объявления частичной мобилизации, вопрос решился сам собой, продолжил солдат. За его плечами есть боевой опыт, и хотя служил он 22 года назад, учебные тренировки помогли быстро вернуться в строй.