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7 ноября, 08:03

Мобилизованные усилили линию обороны по берегу Днепра под Энергодаром

Российские военные, которых призвали в ходе частичной мобилизации, приехали в зону спецоперации после подготовки на полигонах и усилили линию обороны по берегу Днепра в районе Энергодара. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мобилизованные усилили оборону под Энергодаром. Видео © t.me / РИА "Новости"

"Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов всё нормально — у нас тепло, жалоб пока нет", — сказа агентству один из мобилизованных.

Большинство прибывших оказались из Саратовской области, они уже успели оборудовать фортификационные сооружения и огневые позиции, укрепив оборону, поделился военнослужащий. Он рассказал, что хотел пойти добровольцем с первых дней спецоперации, но в семье возникли споры на этот счёт. Когда же пришла повестка после объявления частичной мобилизации, вопрос решился сам собой, продолжил солдат. За его плечами есть боевой опыт, и хотя служил он 22 года назад, учебные тренировки помогли быстро вернуться в строй.

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Ранее сообщалось, что в Сибири продолжается интенсивная подготовка разведгрупп из числа мобилизованных военнослужащих. Под руководством опытных инструкторов они оттачивают навыки стрельбы из АК-12 и автоматов Калашникова по целям, имитирующим условного противника на разных расстояниях.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY

Татьяна Миссуми

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