В НАТО допустили мирные переговоры по Украине, если Киев "возьмёт" Херсон

США и НАТО могут начать мирные переговоры по ситуации на Украине, если Киев сумеет отвоевать Херсон. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

По данным издания, Вашингтон находится в постоянном контакте с Брюсселем по данному вопросу, а сражение за Херсон называется важнейшим со стратегической и дипломатической точек зрения. Возвращение Херсона может изменить характер конфликта и позволить Киеву вести переговоры с Москвой с позиции силы. В связи с этим отправка Украине партии ракет назначения ПВО против беспилотников называется неслучайной, а Вашингтон впервые указывает на возможность подобного сценария развития событий.

Газета называет две причины такого явления. Первая — отдалённая угроза якобы применения Москвой ядерного оружия в ходе конфликта, что потребует ответа от Запада. Вторая причина заключается в возможности усиления влияния Китая на РФ, против которого выступают в Штатах. К тому же полное поражение российского лидера Владимира Путина является для США худшим вариантом, утверждает издание.

Значительную роль в продвижении процесса политического урегулирования может сыграть исход промежуточных выборов в Конгресс США, однако сейчас конфликт на Украине входит в новую фазу, так как у Москвы и Вашингтона наблюдаются "параллельные интересы".