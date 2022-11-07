Песков назвал "уткой" публикацию WSJ о переговорах советника Байдена с Кремлём

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" публикацию Wall Street Journal о переговорах советника Джо Байдена с Кремлём. Он посоветовал обращаться за комментариями или в саму газету, или в Белый дом.

"Нам нечего сказать по этой публикации. Много уток публикуют англосаксонские газеты, нужно обращаться или в газету, или в Белый дом", — отметил представитель Кремля.