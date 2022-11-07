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7 ноября, 09:45

Песков назвал "уткой" публикацию WSJ о переговорах советника Байдена с Кремлём

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" публикацию Wall Street Journal о переговорах советника Джо Байдена с Кремлём. Он посоветовал обращаться за комментариями или в саму газету, или в Белый дом.

"Нам нечего сказать по этой публикации. Много уток публикуют англосаксонские газеты, нужно обращаться или в газету, или в Белый дом", — отметил представитель Кремля.

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Стали известны детали тайных переговоров Запада по условиям мира между Россией и Украиной

Напомним, ранее газета Wall Street Journal сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев якобы ведёт конфиденциальные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Американское издание утверждает, что целью переговоров было предотвращение эскалации украинского конфликта, в том числе угрозы применения ядерного оружия.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александр Юнашев

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