Песков назвал "уткой" публикацию WSJ о переговорах советника Байдена с Кремлём
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" публикацию Wall Street Journal о переговорах советника Джо Байдена с Кремлём. Он посоветовал обращаться за комментариями или в саму газету, или в Белый дом.
"Нам нечего сказать по этой публикации. Много уток публикуют англосаксонские газеты, нужно обращаться или в газету, или в Белый дом", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее газета Wall Street Journal сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев якобы ведёт конфиденциальные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Американское издание утверждает, что целью переговоров было предотвращение эскалации украинского конфликта, в том числе угрозы применения ядерного оружия.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов