"Один из худших лидеров ЕС": Фон дер Ляйен раскритиковали из-за поддержки Украины

Заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Брюсселя помогать Украине столько, сколько это потребуется, привели в ярость пользователей "Твиттера", которые не забыли напомнить политику Минских соглашений, выполнение которых для Киева стало проблемой.

"Что случилось с Минскими соглашениями, Урсула?" — обратился к главе ЕК пользователь с ником Alfa_Bonacci.

"Вы один из худших лидеров ЕС на моей памяти. Просто ужасно", — заметил DanVMaul.

Ряд пользователей затронули тему предстоящей зимы, которая обещает быть крайне непростой для всех европейцев из-за отсутствия тепла в домах. Некоторые и вовсе признались, что из-за подобных заявлений они всё больше хотят видеть политика в тюрьме.

"В настоящей демократии меня спросили бы перед тем, как растрачивать мои деньги", — подчеркнул пользователь с ником GeromanAT.