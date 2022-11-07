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7 ноября, 09:44

"Один из худших лидеров ЕС": Фон дер Ляйен раскритиковали из-за поддержки Украины

Пользователи Twitter пришли в ярость из-за заявлений фон дер Ляйен о поддержке Украины

Заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Брюсселя помогать Украине столько, сколько это потребуется, привели в ярость пользователей "Твиттера", которые не забыли напомнить политику Минских соглашений, выполнение которых для Киева стало проблемой.

"Что случилось с Минскими соглашениями, Урсула?" — обратился к главе ЕК пользователь с ником Alfa_Bonacci.

"Вы один из худших лидеров ЕС на моей памяти. Просто ужасно", — заметил DanVMaul.

Ряд пользователей затронули тему предстоящей зимы, которая обещает быть крайне непростой для всех европейцев из-за отсутствия тепла в домах. Некоторые и вовсе признались, что из-за подобных заявлений они всё больше хотят видеть политика в тюрьме.

"В настоящей демократии меня спросили бы перед тем, как растрачивать мои деньги", — подчеркнул пользователь с ником GeromanAT.

Еврокомиссар допустил разморозку активов России после начала восстановления Украины

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Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз в ближайшее время может презентовать план помощи Украине на 2023 год, рассчитанный на 18 миллиардов евро в виде "очень льготных долгосрочных кредитов".

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Getty Images / Pool / Andreas Gora

Артур Белкин

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