В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Суворову

Накануне в Одессе начали подготовку к сносу памятника Екатерине II. Объявление о том, что "идут подготовительные работы для демонтажа и переноса скульптурной композиции "Основателям Одессы", прикрепили к забору, установленному вокруг монумента. Ещё за несколько дней до этого вандалы превратили одесский памятник Екатерине II в виселицу: хулиганы надели на голову правительницы мешок, а к руке примотали верёвку с петлёй.