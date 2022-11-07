В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Суворову
Вандалы набросили на памятник Суворову верёвку. Обложка © t.me / stranaua
Одесские вандалы осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в центре города, накинув на шею скульптуры петлю. Фото публикует в "Телеграме" украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Одессе продолжают атаки на памятники Российской империи. Сегодня набросили петлю на памятник полководцу Александру Суворову", — сказано в публикации.
Накануне в Одессе начали подготовку к сносу памятника Екатерине II. Объявление о том, что "идут подготовительные работы для демонтажа и переноса скульптурной композиции "Основателям Одессы", прикрепили к забору, установленному вокруг монумента. Ещё за несколько дней до этого вандалы превратили одесский памятник Екатерине II в виселицу: хулиганы надели на голову правительницы мешок, а к руке примотали верёвку с петлёй.