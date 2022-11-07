НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 09:42

В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Суворову

<p>Вандалы набросили на памятник Суворову верёвку. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/stranaua/73890" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stranaua </a></p>

Вандалы набросили на памятник Суворову верёвку. Обложка © t.me / stranaua

Одесские вандалы осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в центре города, накинув на шею скульптуры петлю. Фото публикует в "Телеграме" украинское интернет-издание "Страна.ua".

"В Одессе продолжают атаки на памятники Российской империи. Сегодня набросили петлю на памятник полководцу Александру Суворову", — сказано в публикации.

В Одессе объяснили, с чем связан прогремевший в городе взрыв

В Одессе объяснили, с чем связан прогремевший в городе взрыв

Накануне в Одессе начали подготовку к сносу памятника Екатерине II. Объявление о том, что "идут подготовительные работы для демонтажа и переноса скульптурной композиции "Основателям Одессы", прикрепили к забору, установленному вокруг монумента. Ещё за несколько дней до этого вандалы превратили одесский памятник Екатерине II в виселицу: хулиганы надели на голову правительницы мешок, а к руке примотали верёвку с петлёй.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров