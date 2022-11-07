Россиян предупредили о риске не получить в срок заказанные в Китае новогодние подарки

Россияне часто заказывают новогодние подарки в китайских интернет-магазинах, однако в этом году доставка может сильно затянуться. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на несколько транспортно-логистических компаний. Так, в Novelco предупредили, что сроки поставок из Китая увеличились примерно на 30% в сравнении с прошлым годом.

"Задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в этом году настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. Иначе груз не успеют доставить до Нового года", — посоветовал перевозчик.

По словам руководителя Novelco Григория Григорьева, процесс тормозится из-за полной загрузки портовых терминалов, а также невысокой скорости вывоза контейнеров на фоне дефицита железнодорожных платформ. Он подчеркнул, что суда стоят на рейдах в портах Дальнего Востока иногда и целый месяц. В компании предупредили, что не поможет даже оформление срочной доставки, так как посылка всё равно пойдёт из порта Шанхай через Владивосток в Москву в течение 45 дней, а бюджетный вариант займёт 50–60 суток.

Ещё один нюанс — ряд железнодорожных станций на севере Китая отменяют отправки по причине ухудшения эпидемиологической обстановки, обратил внимание руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в РФ Дмитрий Суховерша. Собеседники издания не видят выхода и в перевозке фурами, так как дорога займёт чуть больше месяца, а для сборных грузов время ещё увеличится на период оформления необходимых документов.