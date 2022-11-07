Врач объяснила, почему горячий чай и лимон могут усугубить течение ОРВИ

При лечении ОРВИ и простуды опасно увлекаться народными методами лечения, так как это может привести к ещё более неприятным последствиям для здоровья человека. Об этом порталу "Лента.ру" рассказала врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Зайцева.

"Идеальные средства, которые можно считать безопасными даже для детей, — это средства на основе лизоцима. Они помогают повышать местный иммунитет, что важно при боли в горле, поскольку это натуральный фермент, содержащийся в организме человека", — отметила Зайцева.

А вот увлекаться компрессами и горячими чаями при больном горле или простуде — затея достаточно опасная. Компрессы могут усилить отёк, а горячее питьё спровоцирует размножение бактерий. Убрать из рациона стоит и кислые продукты вроде лимона, ведь они могут раздражать воспалённые ткани горла. Также Зайцева рекомендует исключить походы в баню во время лечения, так как влажный и очень горячий воздух даёт большую дополнительную нагрузку на ослабленный организм.

Кроме того, врач призвала не заниматься самолечением и не употреблять жаропонижающие средства при температуре тела ниже 38 градусов. Подобные лекарства, по словам медика, не дают организму самостоятельно бороться с вирусами. Нельзя при простуде употреблять антибиотики, так как они не смогут помочь человеку.