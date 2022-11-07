Финансовый эксперт рассказал, от покупки какой валюты стоит отказаться

В настоящее время многие люди сталкиваются с проблемой, стоит ли хранить сбережения в валюте и какие варианты лучше выбрать. На эти вопросы в беседе с Лайфом ответил эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Максим Глазков.

Он пояснил, что, выбирая валюту для покупки, нужно исходить из цели приобретения. Так, сейчас есть три основных случая, когда её стоит приобрести. Первый из них — путешествия. Например, если вы собираетесь в ближайшие месяцы поехать за границу, нужно купить наличные, ведь во многих странах карты российских банков сейчас не работают.

Покупка валюты для диверсификации накоплений подойдёт тем, кто уже открыл вклад, купил акции или облигации компаний РФ. В этом случае приобрести деньги другой страны можно для того, чтобы в будущем заработать на изменениях курса. Кроме того, такая покупка частично защитит сбережения от девальвации рубля. Также валюта понадобится для приобретения недвижимости в городах дружественных стран, если у вас есть сбережения (в Алании, Астане или Дубае).

Глазков подчеркнул, что для путешествий лучше подойдут доллары или евро, для защиты от девальвации рубля — китайский юань. Это валюта дружественной страны, риск её блокировки минимален. Специалист пояснил, что юани выгоднее всего покупать не через банковское приложение, а через брокера на бирже. Так комиссия будет минимальной.

"Нести валюту в банки можно в случае выгодных предложений. Например, вклады с высокой ставкой, покрывающей размер инфляции. Если валюта просто вам симпатична, то разработайте свою стратегию накоплений. Например, я люблю правило ста долларов. Такую сумму я покупал наличными с каждой зарплаты в течение пяти лет. Эти накопления стали моей подушкой безопасности", — посоветовал эксперт.

Вместе с тем он рекомендовал отказаться от приобретения валюты, если нет планов отправиться на отдых или приобретать жильё за границей, так как есть высокий риск потерять часть вложенных денег. Что касается турецкой лиры, казахстанского тенге или киргизского сома, то от их покупки Глазков предостерёг, так как они быстро обесцениваются.

Специалист посоветовал держать максимальное количество валюты наличными дома: в экстренной ситуации её легко можно обменять на рубли. При этом хранить долго её невыгодно из-за обесценивания. В заключение собеседник Лайфа рекомендовал покупать иностранные облигации или акции компаний, которые платят высокие дивиденды.