Ксения Собчак вернулась в Россию 6 ноября

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию в минувшее воскресенье. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, Ксения в сопровождении супруга, худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова, пешком пересекла границу в Псковской области.