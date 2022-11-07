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7 ноября, 08:57

Ксения Собчак вернулась в Россию 6 ноября

РИА "Новости": Ксения Собчак вернулась в Россию

<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию в минувшее воскресенье. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, Ксения в сопровождении супруга, худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова, пешком пересекла границу в Псковской области.

"Она пересекла границу через пункт пропуска Бурачки на границе с Латвией", — сказал один из собеседников агентства.

Ранее мать журналистки сенатор Людмила Нарусова проанонсировала, что Ксения Собчак вернётся на родину "уже очень скоро".

Сенатор Нарусова подтвердила, что у Собчак есть израильский паспорт

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Напомним, что 26 октября в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски, а днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву. Её официальный статус по этому делу по-прежнему неизвестен.

Марина Калегина

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