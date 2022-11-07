"Газпром" стал рекордсменом по размеру уплаченного налога на прибыль в 2021 году

"Газпром" возглавил рейтинг Forbes "50 крупнейших российских компаний по размеру уплаченного налога на прибыль", по итогам 2021 года компания заплатила налоги на сумму 344,8 млрд рублей. На втором месте оказался Сбербанк, заплативший 341,8 млрд рублей налогов, а на третьем — "Роснефть", чей уплаченный налог на прибыль вырос до 238 млрд.

По данным журнала, сумма уплаченных "Газпромом" налогов за год выросла втрое по сравнению с 2020 годом из-за высоких цен на газ, а тогда компания не попала даже в тройку крупнейших налогоплательщиков.

При этом по итогам 2022 года разница в уплате налогов между "Газпромом" и Сбербанком сильно вырастет, считают аналитики Forbes. Это связано с тем, что в первом полугодии энергетическая компания заработала рекордную прибыль в размере 2,5 трлн рублей, что превышает суммы 2021 года.