Хакер опроверг самый популярный миф, связанный с прослушкой телефона

Если во время телефонного разговора появляются лишние шумы и эхо, это вовсе не означает, что ваш телефон прослушивают. Этот популярный миф опроверг специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. По его словам, в реальности человек едва ли заподозрит, что за ним ведут такую слежку, ведь работу ведёт искусственный интеллект, реагируя на ключевые слова, причём делает он это бесшумно, запуская процесс записи разговора. А уже эта запись поступает человеку, который её анализирует.

"Иногда в работе станции происходят сбои, из-за чего можно услышать эхо, звуки капель и прочее. Именно поэтому нельзя точно сказать, что при появлении подобных помех вас обязательно слушают", — приводит слова хакера Тульская служба новостей.

Эксперт объясняет: как только человек вставил в телефон сим-карту, сотовая вышка начинает фиксировать все его действия, в том числе то, куда поступает трафик, то есть какие сайты и социальные сети посещает абонент. Куда сложнее дела обстоят с шифрованными каналами связи.

"Если человек общается в секретном чате "Телеграма", то исходный код и ключи шифрования находятся только у двух собеседников. То есть их не сможет сообщить правоохранителям даже сам разработчик мессенджера. Единственный вариант в данном случае — ловить человека на улице и проверять в его телефоне следы таких чатов", — заключил Вакулин.