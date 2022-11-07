Врач назвала антивозрастные процедуры, которые смогут "вернуть молодость"

Каждая женщина в любом возрасте хочет выглядеть молодо и ухоженно, но рано или поздно приходится сталкиваться с первыми морщинками. Старение и изменение внешнего вида — сложный процесс, который происходит сразу на нескольких уровнях. Что делать в таких случаях и когда нужно обращаться к специалисту, рассказала Лайфу врач – дерматовенеролог-косметолог Полина Никанорова.

Она объяснила, что в первую очередь с возрастом происходит истончение костной ткани, которая является основным каркасом для всех слоёв, находящихся выше. Под действием гравитации происходит опущение тканей и перераспределение жировых пакетов, которые создают основной объём на лице. Именно поэтому наблюдаются изменения формы и овала лица, появляются брыли и второй подбородок, а вместе с ними складки и морщины.

Косметические средства неспособны воздействовать на эти процессы, так как большинство из них не могут проникать через базальную мембрану Фото © Unsplash

Само старение начинается с дермы — нижнего слоя кожи. Со временем в коже снижается выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты — компонентов, которые отвечают за её упругость и эластичность. Кроме того, из-за дефицита гиалуроновой кислоты кожа обезвожена, а это ухудшает её качество. Тогда и появляются мимические морщины и заломы. Как пояснила собеседница Лайфа, кремы неспособны воздействовать на эти процессы, так как большинство из них не могут проникать через базальную мембрану и действуют только в эпидермисе — верхнем слое.

"Поэтому, к сожалению, ждать лифтинг-эффекта только от антивозрастного крема бесполезно. Сразу возникает вопрос: а что же тогда делать? Вовремя профилактировать! Обращаться к косметологу следует, когда вы замечаете первые признаки старения, в таком случае получится максимально естественно, натурально и эффективно справиться с проблемой", — продолжила косметолог.

В арсенале anti-agе-терапии множество процедур. Все эти косметологические программы ставят своей целью борьбу со старением Фото © Unsplash

Аппаратные методики: — SMAS-лифтинг — работа с мышцами, связками и жировой тканью, за счёт чего достигается максимальный лифтинг-эффект; — микроигольчатый RF-лифтинг — сокращение кожного лоскута, стимуляция коллагена и эластина, лифтинг; — фотоомоложение — работа с пигментом, сосудами, улучшение качества кожи, лифтинг.

Инъекционные процедуры: — биоревитализация — инъекции гиалуроновой кислоты для питания, увлажнения и улучшения качества кожи; — мезотерапия — инъекции витаминных коктейлей для улучшения тона и цвета кожи, лечение пигментации; — контурная пластика — инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты для восстановления объёмов в необходимых зонах; — ботулинотерапия — профилактика образования морщин и заломов на коже.

Определить, что именно поможет вашей коже, сможет врач-косметолог Фото © Shutterstock

Как подчеркнула собеседница Лайфа, определиться с процедурой поможет врач-косметолог на очном приёме. Кроме того, косметолог сможет подобрать грамотный домашний уход, чтобы вы всегда выглядели красиво и ухоженно.