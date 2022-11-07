Депутат Госдумы Шеремет назвал здравомыслящими слова мэра латвийского Даугавпилса о Крыме
Позиция мэра латвийского города Даугавпилса по российскому статусу Крыма — здравомыслящая и закономерная. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Кроме того, он призвал западные страны прекратить заведомо ущербную русофобскую политику.
"Шила в мешке не утаишь, и правда всё время выходит на поверхность, как бы ни пытались её завуалировать наши оппоненты. Уверен, что в западных странах будет всё больше появляться приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России", — цитирует Шеремета РИА "Новости".
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Напомним, ранее мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш в радиоэфире признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором.
ТАСС / Алексей Павлишак