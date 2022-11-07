Депутат Госдумы Шеремет назвал здравомыслящими слова мэра латвийского Даугавпилса о Крыме

Позиция мэра латвийского города Даугавпилса по российскому статусу Крыма — здравомыслящая и закономерная. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Кроме того, он призвал западные страны прекратить заведомо ущербную русофобскую политику.

"Шила в мешке не утаишь, и правда всё время выходит на поверхность, как бы ни пытались её завуалировать наши оппоненты. Уверен, что в западных странах будет всё больше появляться приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России", — цитирует Шеремета РИА "Новости".