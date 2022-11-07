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Опубликовано 7 ноября 2022, 11:19

Депутат Госдумы Шеремет назвал здравомыслящими слова мэра латвийского Даугавпилса о Крыме

Позиция мэра латвийского города Даугавпилса по российскому статусу Крыма — здравомыслящая и закономерная. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Кроме того, он призвал западные страны прекратить заведомо ущербную русофобскую политику.

"Шила в мешке не утаишь, и правда всё время выходит на поверхность, как бы ни пытались её завуалировать наши оппоненты. Уверен, что в западных странах будет всё больше появляться приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России", — цитирует Шеремета РИА "Новости".

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Напомним, ранее мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш в радиоэфире признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Александра Вишнякова
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