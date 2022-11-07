Французский полковник объяснил, что заставит Зеленского сесть за стол переговоров

Если на предстоящих выборах в Конгресс одержит победу Республиканская партия, то США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Такое мнение выразил французский полковник в отставке Жак Огар.

Республиканцы не так захвачены идеей подогревать конфликт на Украине, как президент Джо Байден и демократы, заявил Огар в разговоре с РИА "Новости". По его словам, если победа будет за первыми, они приостановят помощь Киеву. Эксперт отметил, что мнения о том, нужно ли дальше вкладываться в Украину, в Европе уже разделяются.

"Если Украина столкнётся с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнёт [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам", — сказал полковник.