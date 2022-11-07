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7 ноября, 07:53

Французский полковник объяснил, что заставит Зеленского сесть за стол переговоров

Полковник Огар: В случае победы в Конгрессе США республиканцы склонят Киев к переговорам

Если на предстоящих выборах в Конгресс одержит победу Республиканская партия, то США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Такое мнение выразил французский полковник в отставке Жак Огар.

Республиканцы не так захвачены идеей подогревать конфликт на Украине, как президент Джо Байден и демократы, заявил Огар в разговоре с РИА "Новости". По его словам, если победа будет за первыми, они приостановят помощь Киеву. Эксперт отметил, что мнения о том, нужно ли дальше вкладываться в Украину, в Европе уже разделяются.

"Если Украина столкнётся с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнёт [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам", — сказал полковник.

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По данным WSJ, западные лидеры уже начали между собой обсуждать возможные условия мира между Россией и Украиной. При этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Киев в рамки.

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ТАСС / The Presidential Office of Ukraine /
picture alliance / SvenSimon

Ирина Фальке

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