Французский полковник объяснил, что заставит Зеленского сесть за стол переговоров
Полковник Огар: В случае победы в Конгрессе США республиканцы склонят Киев к переговорам
Если на предстоящих выборах в Конгресс одержит победу Республиканская партия, то США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Такое мнение выразил французский полковник в отставке Жак Огар.
Республиканцы не так захвачены идеей подогревать конфликт на Украине, как президент Джо Байден и демократы, заявил Огар в разговоре с РИА "Новости". По его словам, если победа будет за первыми, они приостановят помощь Киеву. Эксперт отметил, что мнения о том, нужно ли дальше вкладываться в Украину, в Европе уже разделяются.
"Если Украина столкнётся с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнёт [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам", — сказал полковник.
По данным WSJ, западные лидеры уже начали между собой обсуждать возможные условия мира между Россией и Украиной. При этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Киев в рамки.
ТАСС / The Presidential Office of Ukraine /
picture alliance / SvenSimon