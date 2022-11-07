Сомнолог рассказал, какие шторы выбрать для хорошего сна

Плотные шторы способствуют быстрому засыпанию и полноценному ночному отдыху, так как проникающий в комнату свет сбивает биоритмы человека. Таким мнением поделился с Лайфом сомнолог Александр Калинкин.

"Для тех людей, кто особенно чувствителен к свету, использование штор, особенно в помещениях, где имеется яркое освещение уличное, рекламное или какие-то другие источники света, некоторые на полную луну даже реагируют, то, да, помогает некоторым пациентам улучшить качество сна", — сказал он.

Специалист предупредил, что только шторами проблему нарушения сна не всегда удаётся решить, потому что многое будет зависеть от индивидуальных особенностей человека. Если не удаётся высыпаться по ночам на протяжении месяца, то лучше обратиться с проблемой к врачу, посоветовал Калинкин.

Кроме того, плотные шторы имеют существенный минус. С ними осложняется процесс пробуждения, предупредил сомнолог, ведь в полной темноте у человека не будет ощущения наступления утра. Эту проблему можно решить, сымитировав солнечный свет. По словам собеседника Лайфа, в продаже есть специальные лампы, которые будут освещать комнату к моменту пробуждения. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда по утрам приходится вставать без проблеска солнечных лучей.

"Необязательно использовать очень плотные шторы, достаточно среднего перекрытия света. Опять же, чувствительность у всех разная", — дал совет Калинкин желающим выбрать шторы для спальни.