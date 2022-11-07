Россиянам рассказали, как не разрушить здоровье, сидя за офисным столом

Человек стал заниматься интеллектуальным трудом больше, чем физическим, и это поменяло двигательные стереотипы в нашем организме. Как правильно сидеть за столом, чтобы сохранить спину и не нарушить работу сосудов и мозга, рассказал Лайфу заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

"Человек, работающий за столом, уже не человек прямоходящий, а человек кривосидящий. И вариантов кривосидения множество: нога на ногу, завалившись на руку, наклонившись вперёд в экран монитора. Всё это, безусловно, не проходит бесследно для нашего организма", — напомнил он.

Наша венозная система устроена так, что диафрагма является стимулом венозного кровотока и работы клапанного аппарата вен нижних конечностей и крупных вен. Они собирают кровь, отдавшую кислород, очищают в печени и вновь подают в кровоток через лёгкие и сердечно-сосудистую систему, рассказал врач.

Прежде всего нужно позаботиться об эргономике рабочего места, то есть организовать его так, чтобы оно было безвредно, отмечает Кабычкин. Для этого есть "правило 90" — когда туловище относительно бедра, а голень относительно стопы находятся под углом 90 градусов. Руки под таким же углом должны свободно лежать на столе с упором на локоть.

Таким образом не будет перегружаться верхний плечевой пояс, и работа за компьютером не спровоцирует нарушение функций шейного отдела, ведь в нём находятся самые важные сосуды и сонная артерия, которая кровоснабжает мозг. А из-за смены положения тела за столом мозг может страдать от гипоксии (обеднённый кровоток).

"Сначала это приводит к функциональным нарушениям со стороны ЦНС, а затем уже органическим — клетки начинают погибать без кислорода. И когда человек молодой и он не знает, где у него расположено сердце, — это прекрасно, сидите как хотите, нога на ногу. Но помнить надо, что за это, безусловно, придётся расплачиваться", — заключил мануал.