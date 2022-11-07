Космецевт назвала четыре продукта из вашего холодильника, которые спасут кожу от старения и отёков

Ряд продуктов, которые есть практически в каждом холодильнике, можно использовать и в домашней косметологии. Четыре лучших в беседе с Лайфом назвала бьюти-эксперт, космецевт Александра Полянская.

1. Яйцо И белок, и желток куриного яйца уникальны из-за набора витаминов, микроэлементов, аминокислот и полезных жиров. В составе продукта есть углеводы, ферменты, витамины группы В, витамин РР. Маска из сырого желтка насыщает кожу, даёт лифтинг-эффект, тонизирует, смягчает, успокаивает. Особенно полезна будет для сухой, чувствительной кожи. А маска на основе сырого белка помогает визуально подтянуть кожу, сузить поры, устранить жирный блеск, выровнять тон кожи.

2. Сметана В состав сметаны входят жиры и кислоты, которые питают и предотвращают обезвоживание кожи, поэтому маски на основе этого продукта сделают кожу эластичной и подтянутой. Витамины в сметане (A, B, T) помогают выработке собственного коллагена, что замедляет старение кожи.

3. Морковь Маска из свежей тёртой моркови подойдёт для любого типа кожи: она глубоко увлажняет сухую кожу и придаёт сияние тусклой, а также избавляет от токсинов. Регулярное использование маски с морковью поможет замедлить процесс старения и сохранить кожу увлажнённой. Морковь содержит антиоксиданты (витамины А, Е, С), а также бета-каротин, который удаляет омертвевшие слои кожи, защищает от ультрафиолетовых лучей.

4. Огурец Огуречная маска — универсальное средство, подходит жирной и сухой коже. Помогает от отёков и кругов под глазами, снимает воспаление при солнечных ожогах и раздражении, убирает признаки усталости. Огурец состоит на 95% из воды, обогащённой биологически активными веществами (калий, хром, марганец, медь, фосфор, кремний, селен, лютеин, витамины С, К, витамины группы В). Многие из перечисленных элементов входят в состав различных термальных вод.