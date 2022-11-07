Только не лук: Лайф узнал, что больше всего любят в бургерах мужчины и женщины
Исследование показало, что мужчины предпочитают в бургерах больше бекона, а женщины — сыр
Мужчины любят в бургерах бекон и острый вкус, а женщины — сыр и разнообразные соусы. Российская сеть "Франклинс Бургер" рассказала Лайфу о предпочтениях россиян, проанализировав восемь тысяч чеков.
"Мужчины любят бекон. В 30% заказов они просят либо добавить бекон в бургер, либо удвоить его количество. Мужчины предпочитают бекон и в закусках, поэтому в 11% случаев заказывают картофель фри с беконом. Женщины не любят бургеры с беконом и заказывают их лишь в 7% случаев. Зато девушки предпочитают сыр. Это самая частая добавка в их бургерах", — пояснили в компании.
Также мужчины в 4% случаев предпочитают острые приправы к блюдам, тогда как у женщин этот показатель стремится к нулю. Зато прекрасная половина человечества любит эксперименты, в их заказах можно встретить брусничный или кисло-сладкий соус в сочетании с мясом или закусками. Кроме того, отметили в организации, мужчины не следят за калорийностью и в 20% случаев выбирают бургеры из категории max.
"У женщин большие бургеры встретить сложно, зато в 12% случаев они выберут роллы, а из мяса они предпочитают курицу: в каждом третьем заказе есть либо наггетсы, либо бургер с птицей. У мужчин лишь в каждом одиннадцатом заказе встречается курица", — добавили в сети.
А вот на чём сошлись представители обоих полов, так это на луковом вкусе. В будние дни посетители бургерных часто просят убрать репчатый лук из блюда из-за предстоящих деловых встреч и работы, зато в выходные эта просьба практически отсутствует.
Ранее Лайф рассказал, как самостоятельно в домашних условиях приготовить диетические бургеры, шаурму и картошку фри, которые были бы такими же вкусными. Для этого нужно взять бездрожжевой лаваш, вместо соуса добавить сметану, горчицу или томатный соус по своему усмотрению и запечь белое мясо курицы или индейки без добавления масла.
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