"Всякие слухи": Нарусова ответила на сообщения о возвращении Собчак в Россию
Мать Собчак Людмила Нарусова не стала комментировать новости о возвращении журналистки в Россию
Мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова не стала комментировать новости о возвращении журналистки в Россию. В беседе с Лайфом она посоветовала не верить "всяким слухам".
"Я не комментирую новости про Ксению и вам не советую слушать всякие слухи", — отметила Нарусова.
Напомним, что 26 октября в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски, а днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву. А сегодня, 7 ноября, стало известно, что журналистка якобы уже вернулась.
ТАСС / Михаил Метцель