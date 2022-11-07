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7 ноября, 09:15

"Всякие слухи": Нарусова ответила на сообщения о возвращении Собчак в Россию

Мать Собчак Людмила Нарусова не стала комментировать новости о возвращении журналистки в Россию

Мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова не стала комментировать новости о возвращении журналистки в Россию. В беседе с Лайфом она посоветовала не верить "всяким слухам".

"Я не комментирую новости про Ксению и вам не советую слушать всякие слухи", — отметила Нарусова.

Мать Собчак заявила, что журналистка "очень скоро" вернётся в Россию

Мать Собчак заявила, что журналистка "очень скоро" вернётся в Россию

Напомним, что 26 октября в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски, а днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву. А сегодня, 7 ноября, стало известно, что журналистка якобы уже вернулась.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова

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