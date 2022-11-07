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7 ноября, 09:22

Звуки взрывов в Севастополе оказались связаны со стрельбами мобилизованных на полигоне

Губернатор Развожаев объяснил звуки взрывов в Севастополе учениями мобилизованных

Плановые стрельбы с участием мобилизованных ведутся на полигоне в Севастополе, из-за чего в городе слышны громкие звуки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", объяснил он в своём телеграм-канале и призвал жителей города сохранять спокойствие.

Напомним, 29 октября Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Морякам Черноморского флота удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.

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ТАСС / Лев Федосеев

Андрей Бражников

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