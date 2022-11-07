Звуки взрывов в Севастополе оказались связаны со стрельбами мобилизованных на полигоне
Губернатор Развожаев объяснил звуки взрывов в Севастополе учениями мобилизованных
Плановые стрельбы с участием мобилизованных ведутся на полигоне в Севастополе, из-за чего в городе слышны громкие звуки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", — объяснил он в своём телеграм-канале и призвал жителей города сохранять спокойствие.
Напомним, 29 октября Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Морякам Черноморского флота удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.
ТАСС / Лев Федосеев