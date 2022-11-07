Расходы США и Италии на конфискованные яхты россиян оценили в $50 млн в год

Содержание конфискованной властью США яхты Amadea, владельцем которой якобы является российский миллиардер Сулейман Керимов, оплачивается за счёт американских налогоплательщиков. И сумма может составлять около десяти миллионов долларов в год. Ещё 40 миллионов придётся потратить властям Италии на задержанные ими суда, пишет Bloomberg.

По данным агентства, Amadea, стоимость которой около 325 миллионов долларов, находится в порту Сан-Диего, Калифорния, уже около полугода. Официально она зарегистрирована на инвестиционную компанию Millemarin Investment на Каймановых островах.

"Суперяхта требует большого ухода <...> И всё это сейчас на попечении американских налогоплательщиков. Годовая стоимость содержания Amadea в порту — примерно десять миллионов долларов", — отмечает обозреватель Bloomberg.

Кроме ежедневного ухода за яхтой судно нуждается в присутствии на борту части экипажа в составе 33 человек (от инженеров до палубных матросов) на случай разлива топлива или пожаров. Тем временем за содержание конфискованной властями Италии яхты Sсheherazade за 650 миллионов евро платит местное агентство по управлению госимуществом.

"США и Италия будут платить более 50 миллионов долларов в год за содержание своего флота арестованных мегаяхт", — такой вывод сделал автор статьи.