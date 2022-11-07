Главный диетолог Москвы рассказала о вреде холодца для сердца

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы лучше исключить из рациона холодец. Таким мнением с РИА "Новости" поделилась главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По её словам, любимая многими россиянами еда содержит много насыщенных жиров.

"Избыточное потребление насыщенных жиров с пищей может сопровождаться повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения... Изредка, по праздникам, здоровому человеку можно разнообразить свой рацион небольшой порцией холодца — 100–150 граммов", — рассказала она и добавила, что утверждения о пользе холодца для связок, суставов и кожи — миф.

Если здоровье позволяет, то для приготовления можно выбрать маложирные сорта мяса, птицы или рыбы с добавлением овощей и зелени. При этом холодец не используется для диетического питания, так как помимо насыщенных жиров он содержит пуриновые основания и экстрактивные вещества из-за наваристого бульона.

"Бульоны, особенно наваристые, ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с болезнями почек, подагрой, с болезнями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта и так далее", — заключила диетолог.