В Минздраве Карелии рассказали, кому стоит завязать с хурмой
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков предупредил об опасности переедания хурмы
Сезон сочной и вяжущей хурмы приходится на осень. В ноябре наступает пик урожая и многие россияне бегут в магазин, чтобы приобрести вкусный фрукт. Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, безусловно, хурма очень полезна. Но вместе с тем некоторым её употреблять в пищу абсолютно запрещено.
По его словам, хурма приносит гораздо больше пользы в предотвращении риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей, чем яблоко. В числе плюсов — снижение уровня "плохого" холестерина, польза для здоровья глаз и пищеварения, а также снабжение организма кальцием. Кроме того, фрукт полезен при эндокринных нарушениях. Употребляя его в пищу, человек поднимает себе настроение, ведь плоды содержат витамины группы В, от которых зависит здоровье нервной системы.
"В хурме есть триптофан, который участвует в производстве организмом серотонина — "гормона радости". Всего два плода хурмы в день достаточно для позитивного настроя и радостного отношения к жизни", — сказал врач.
При этом не всем рекомендуется употреблять этот яркий фрукт, ведь хурма содержит около 25% сахарозы. Соответственно, она противопоказана диабетикам и людям с нарушением работы поджелудочной железы. Из-за вязкой консистенции не стоит угощать плодами детей до трёх лет, так как танины образуют липкую массу, склеивая кусочки еды между собой, подчеркнул Охлопков.
Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что хурма противопоказана при обострении геморроя и склонности к запорам. А ещё этот фрукт может навредить при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях.
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