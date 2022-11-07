В Минздраве Карелии рассказали, кому стоит завязать с хурмой

Сезон сочной и вяжущей хурмы приходится на осень. В ноябре наступает пик урожая и многие россияне бегут в магазин, чтобы приобрести вкусный фрукт. Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, безусловно, хурма очень полезна. Но вместе с тем некоторым её употреблять в пищу абсолютно запрещено.

По его словам, хурма приносит гораздо больше пользы в предотвращении риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей, чем яблоко. В числе плюсов — снижение уровня "плохого" холестерина, польза для здоровья глаз и пищеварения, а также снабжение организма кальцием. Кроме того, фрукт полезен при эндокринных нарушениях. Употребляя его в пищу, человек поднимает себе настроение, ведь плоды содержат витамины группы В, от которых зависит здоровье нервной системы.

"В хурме есть триптофан, который участвует в производстве организмом серотонина — "гормона радости". Всего два плода хурмы в день достаточно для позитивного настроя и радостного отношения к жизни", — сказал врач.

При этом не всем рекомендуется употреблять этот яркий фрукт, ведь хурма содержит около 25% сахарозы. Соответственно, она противопоказана диабетикам и людям с нарушением работы поджелудочной железы. Из-за вязкой консистенции не стоит угощать плодами детей до трёх лет, так как танины образуют липкую массу, склеивая кусочки еды между собой, подчеркнул Охлопков.