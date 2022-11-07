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7 ноября, 09:54

Решение об участии Путина в саммите G20 будет принято на этой неделе

Вопрос о том, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит "Большой двадцатки" на остров Бали, решится на текущей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы сообщим, когда решение будет принято", — отметил он, добавив, что вопрос решится на этой неделе.

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Саммит G20 состоится на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее Владимир Путин заявлял, что вопрос о его поездке туда окончательно не решён. Но российская сторона обязательно примет участие в форуме, заверил он. Лидер РФ также добавил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом, в том числе и на саммите G20. Кроме того, если президент РФ решит поехать на Бали, он точно не пересечётся с украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку тот отказался присутствовать на саммите, если там будет Владимир Путин.

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LIFE

Александр Юнашев

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