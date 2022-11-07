Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

Россияне хотят получать в среднем 205 тысяч рублей в месяц, чтобы быть абсолютно счастливыми. Наибольшие "аппетиты" у жителей Москвы, Ростова-на-Дону и Владивостока. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, который проводился с 30 сентября по 3 ноября среди 20 тысяч представителей экономически активного населения.

"За полгода "цена" счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тысяч рублей у молодёжи до 24 лет и 222 тысячи у россиян старше 45", — отмечается в исследовании.

Интересно, что запросы человека растут с увеличением его доходов, улучшением социального статуса и продвижением по карьерной лестнице. Например, при зарплате до 50 тысяч рублей человек видит счастье в 160 тысячах рублей ежемесячно, а зарабатывающие больше мечтают уже о счастье при 255 тысячах рублей в месяц.

По данным SuperJob, в разных городах жители назвали отличающиеся запросы по зарплате. В лидерах Москва (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч), Санкт-Петербург (197 тысяч). А вот в Рязани, Оренбурге и Ижевске, оказывается, жители готовы мириться с гораздо меньшим доходом.