Врач призвал не пить много воды за раз из-за печальных последствий для мозга

Считается, что суточная норма воды для взрослого человека — объём в полтора – два с половиной литра. Вместе с тем, чрезмерное потребление жидкости может привести к опасным последствиям, вплоть до отёка мозга. Об этом в беседе с "Лентой.ру" предупредил уролог-андролог, доктор медицинских наук, медицинский центр СИТИЛАБ Александр Лубенников.

Как подчеркнул Лубенников, три-четыре литра жидкости не навредят здоровью, но большее количество сможет снизить качество жизни. Это может сказаться на работоспособности, настроении, потенции и сне человека. И это не удивительно, ведь в таком случае ходить в туалет придётся не только днём, но и ночью, продолжил уролог. Кроме этого, из-за лишнего количества жидкости может подняться и артериальное давление.

"Форсированное потребление больших объёмов жидкости за короткий промежуток времени в ряде случаев может привести к отёку головного мозга, нарушению координации тела, потере сознания и даже к смерти", — предупредил врач.