Песков: Москва открыта к переговорам с Киевом, но не видит для них возможностей

Россия не отказывается от переговорного процесса с Украиной, но Киев законодательно закрепил невозможность любых контактов с Москвой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что российская сторона остаётся открытой, чтобы достигать свои цели на переговорах. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной", — пояснил представитель Кремля.