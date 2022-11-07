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Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 09:59
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Песков: Москва открыта к переговорам с Киевом, но не видит для них возможностей

Россия не отказывается от переговорного процесса с Украиной, но Киев законодательно закрепил невозможность любых контактов с Москвой. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что российская сторона остаётся открытой, чтобы достигать свои цели на переговорах. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной", — пояснил представитель Кремля.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Один из пунктов этого документа констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, Киев окончательно отказался от переговорного пути в решении конфликта.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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