Ещё один журналист из команды Собчак арестован по делу о вымогательстве
Журналист Тамерлан Бигаев арестован по делу о вымогательстве
Журналист Тамерлан Бигаев. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Тамерлан Бигаев
Журналист светской хроники Тамерлан Бигаев стал подозреваемым по делу о вымогательстве. Он уже арестован, сообщили Лайфу в Тверском суде.
Бигаев был райтером и одним из админов телеграм-канала "Тушите свет", который принадлежит Ксении Собчак. По этому же делу ранее задержали коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" за удаление постов в "Тушите свет". Оба арестованы до 24 декабря.