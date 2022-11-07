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7 ноября, 09:54

Ещё один журналист из команды Собчак арестован по делу о вымогательстве

Журналист Тамерлан Бигаев арестован по делу о вымогательстве

<p>Журналист Тамерлан Бигаев. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Тамерлан Бигаев </p>

Журналист Тамерлан Бигаев. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Тамерлан Бигаев

Журналист светской хроники Тамерлан Бигаев стал подозреваемым по делу о вымогательстве. Он уже арестован, сообщили Лайфу в Тверском суде.

Бигаев был райтером и одним из админов телеграм-канала "Тушите свет", который принадлежит Ксении Собчак. По этому же делу ранее задержали коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" за удаление постов в "Тушите свет". Оба арестованы до 24 декабря.

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Ирина Фальке

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