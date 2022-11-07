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7 ноября, 10:11

Три украинские организации признаны террористическими в РФ

Организации "СИЧ С-14", "Добровольчий рух" и "Чёрный комитет" признаны террористическими в РФ

Росфинмониторинг внёс в перечень террористических три украинские организации "СИЧ С-14"*, "Добровольчий Рух"* и "Чёрный комитет"*. Об этом говорится в опубликованной базе на сайте ведомства.

"Общественная организация СИЧ-С14* (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14"*; Основа Майбутнього*; "Слава и Честь*); националистическое объединение, добровольческое движение, организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв*); националистическая группировка "Чёрный комитет"* (Чорний Комiтет*)", — говорится в документе.

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Ранее Лайф сообщал, что разведка Великобритании заключила со Службой безопасности Украины (СБУ) соглашение об обучении украинской "партизанской террористической армии", в задачи которой будут входить атаки на объекты в Крыму.

* Запрещённые на территории РФ террористические организации.

Обложка ©

Getty Images / Sergei Chuzavkov / SOPA Images / LightRocket

Артур Белкин

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