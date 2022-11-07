Три украинские организации признаны террористическими в РФ

Росфинмониторинг внёс в перечень террористических три украинские организации "СИЧ С-14"*, "Добровольчий Рух"* и "Чёрный комитет"*. Об этом говорится в опубликованной базе на сайте ведомства.

Пленные азовцы признались в убийствах мирных жителей и стрельбе по жилым домам в Мариуполе

Ранее Лайф сообщал, что разведка Великобритании заключила со Службой безопасности Украины (СБУ) соглашение об обучении украинской "партизанской террористической армии", в задачи которой будут входить атаки на объекты в Крыму.