Три украинские организации признаны террористическими в РФ
Организации "СИЧ С-14", "Добровольчий рух" и "Чёрный комитет" признаны террористическими в РФ
Росфинмониторинг внёс в перечень террористических три украинские организации "СИЧ С-14"*, "Добровольчий Рух"* и "Чёрный комитет"*. Об этом говорится в опубликованной базе на сайте ведомства.
"Общественная организация СИЧ-С14* (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14"*; Основа Майбутнього*; "Слава и Честь*); националистическое объединение, добровольческое движение, организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв*); националистическая группировка "Чёрный комитет"* (Чорний Комiтет*)", — говорится в документе.
Ранее Лайф сообщал, что разведка Великобритании заключила со Службой безопасности Украины (СБУ) соглашение об обучении украинской "партизанской террористической армии", в задачи которой будут входить атаки на объекты в Крыму.
* Запрещённые на территории РФ террористические организации.
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