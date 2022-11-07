Кремль предостерёг Армению и Азербайджан от "опасных действий"
Песков: Кремль призывает Баку и Ереван воздерживаться от шагов, чреватых дестабилизацией
Российская сторона призывает Армению и Азербайджан воздерживаться от шагов, чреватых нагнетанием напряжённости. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в совместном заявлении, принятом по итогам трёхсторонней встречи в Сочи, было акцентировано намерение Азербайджана и Армении применять для урегулирования политико-дипломатические, исключительно мирные средства.
"Мы по-прежнему призываем обе стороны воздерживаться от опасных действий и шагов, которые могут привести к нагнетанию напряжённости на линии соприкосновения", — указал представитель Кремля.
Напомним, что 31 октября Кремль опубликовал текст совместного заявления Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам трёхсторонних переговоров по Карабаху в Сочи. Главы государств в ходе переговоров обсудили ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Однако 4 ноября Баку снова обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских военных на границе.