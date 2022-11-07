Кремль предостерёг Армению и Азербайджан от "опасных действий"

Российская сторона призывает Армению и Азербайджан воздерживаться от шагов, чреватых нагнетанием напряжённости. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в совместном заявлении, принятом по итогам трёхсторонней встречи в Сочи, было акцентировано намерение Азербайджана и Армении применять для урегулирования политико-дипломатические, исключительно мирные средства.

"Мы по-прежнему призываем обе стороны воздерживаться от опасных действий и шагов, которые могут привести к нагнетанию напряжённости на линии соприкосновения", — указал представитель Кремля.