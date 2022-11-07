Атомная подлодка ВМС Британии провалила секретную миссию из-за пожара на борту

Атомная подлодка Victorious ВМС Великобритании прервала секретную операцию из-за возгорания на борту. Хотя огонь удалось потушить, субмарина вернулась на базу. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

"Victorious была оснащена [межконтинентальными баллистическими] ракетами Trident II, когда произошёл пожар", — отмечается в сообщении.

Подлодка была вынуждена всплыть в северной части Атлантического океана, чтобы ликвидировать возникшее задымление. Издание уточняет, что капитан счёл необходимым вернуться на базу Клайд в Шотландии из-за ущерба, причинённого огнём субмарине. Известно, что подлодка выполняла какое-то задание, а не просто занималась патрулированием. "Мы не комментируем подробности операций подлодок", — подчеркнул представитель ВМС.