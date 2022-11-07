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7 ноября, 10:20

ВС РФ отразили наступление украинских войск в Херсонской области

Российские военнослужащие отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области. Потери украинской стороны при этом превысили 110 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населённых пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции", — отметил Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, ВСУ потеряли 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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