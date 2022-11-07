ВС РФ отразили наступление украинских войск в Херсонской области

Российские военнослужащие отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области. Потери украинской стороны при этом превысили 110 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населённых пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции", — отметил Конашенков в ходе брифинга.