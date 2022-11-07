Россиянам рассказали, почему зевать очень полезно

Зевание — особый процесс и защитный рефлекс в организме человека, как и чихание или кашель, и имеющий немалую пользу для каждого из нас. Об этом журналу "Вокруг света" рассказала преподаватель биологии в онлайн-школе "Эллипс" Наталья Брик.

"При зевании происходит небольшое повышение уровня кислорода в мозге и во всём организме из-за более глубокого вдоха. Зевание также позволяет выравнивать давление во внутреннем ухе", — отметила Брик.

Зевание может наступить при утомлении человека, его сонливом состоянии или же пребывании в помещении с повышенным содержанием углекислого газа. Иногда это свидетельствует о недостатке мышечной деятельности или же кислородном голодании стволовых образований мозга при различных заболеваниях.

А вот когда человеку становится скучно, мозг может допустить дополнительную вентиляцию, чтобы не заснуть, и начинается процесс зевания. Однако его наиболее удивительной стороной является "заразность". В данном случае выражается способность мозга к обучению, пояснила Брик. Она добавила, что не заражаются зеванием дети до пяти лет и страдающие аутизмом, но при этом повторить действие за своим хозяином в отдельных случаях могут даже собаки.