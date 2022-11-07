Телеграм-канал Зеленского с марта потерял треть подписчиков

Сейчас на канал президента Незалежной подписано 997,538 тысячи человек. В марте эта цифра была больше — около полутора миллионов. Интерес к каналу у читателей стал пропадать к концу лета. Уже в августе от лидера Украины отписалось около 500 тысяч человек. За минувшую неделю Зеленский потерял почти 12 тысяч пользователей.