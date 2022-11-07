Телеграм-канал Зеленского с марта потерял треть подписчиков
Украинский лидер Владимир Зеленский с марта лишился трети подписчиков в телеграм-канале. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса TGStat.
Сейчас на канал президента Незалежной подписано 997,538 тысячи человек. В марте эта цифра была больше — около полутора миллионов. Интерес к каналу у читателей стал пропадать к концу лета. Уже в августе от лидера Украины отписалось около 500 тысяч человек. За минувшую неделю Зеленский потерял почти 12 тысяч пользователей.
По данным WSJ, западные лидеры уже начали между собой обсуждать возможные условия мира между Россией и Украиной. При этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Киев в рамки.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The