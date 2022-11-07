Путин поручил возродить движение юных натуралистов

Президент РФ Владимир Путин распорядился представить предложения по созданию Всероссийского молодёжного экологического движения, а также обеспечить воссоздание движения юных натуралистов. Перечень поручений главы государства по итогам встречи с участниками экологического форума "Экосистема. Заповедный край" 5 сентября опубликована на сайте Кремля.

Распоряжение Путина о Всероссийском молодёжном экологическом движении адресовано Администрации Президента РФ и Росмолодёжи. Им поручено представить предложения к 1 декабря. Другим пунктом Путин поставил задачу "обеспечить восстановление на базе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи деятельности движения юных натуралистов". Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения — 1 февраля 2023 года.

Также президент дал указание ежегодно проводить молодёжный экологический форум "Экосистема" в Камчатском крае, а кабмину при участии общества "Знание" и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи — реализовать комплекс мероприятий по экологическому просвещению школьников.