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7 ноября, 10:42

Москвичом, умершим в квартире с двумя детьми, оказался сын украинского спортивного чиновника

Тело музыканта группы FNLN Арды Саманба нашли в Москве спустя два дня после смерти

<p>Погибший Арда Саманба. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/45958" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Погибший Арда Саманба. Обложка © SHOT

Умершим отцом московских близнецов, которые два дня плакали в запертой квартире, оказался сын украинского спортивного чиновника, музыкант, гражданин Абхазии и уроженец Незалежной Арда Саманба.

Также погибший мужчина увлекался музыкой и играл в инди-группе FNLN, а его отец — президент Федерации тхэквондо Украины и член олимпийского комитета страны Лесик Саманджия.

Отец погибшего — президент Федерации тхэквондо Украины Лесик Саманджия. Фото © SHOT

Отец погибшего — президент Федерации тхэквондо Украины Лесик Саманджия. Фото © SHOT

Двух мёртвых мужчин нашли в квартире в Петербурге, хозяин лежал рядом без сознания

Двух мёртвых мужчин нашли в квартире в Петербурге, хозяин лежал рядом без сознания

Напомним, что 4 ноября в одной из столичных квартир были найдены плачущие, истощённые близнецы, их мать и мёртвый мужчина. Правоохранителей вызвали соседи, которые долго терпели детские крики и увидели происходящее, заглянув в окно злополучного жилища. Его жена находилась в состоянии шока и не смогла пояснить, что случилось. Предварительная версия смерти — передозировка.

Матвей Шандрыголов

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