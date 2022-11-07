Москвичом, умершим в квартире с двумя детьми, оказался сын украинского спортивного чиновника

Также погибший мужчина увлекался музыкой и играл в инди-группе FNLN, а его отец — президент Федерации тхэквондо Украины и член олимпийского комитета страны Лесик Саманджия.

Двух мёртвых мужчин нашли в квартире в Петербурге, хозяин лежал рядом без сознания

Напомним, что 4 ноября в одной из столичных квартир были найдены плачущие, истощённые близнецы, их мать и мёртвый мужчина. Правоохранителей вызвали соседи, которые долго терпели детские крики и увидели происходящее, заглянув в окно злополучного жилища. Его жена находилась в состоянии шока и не смогла пояснить, что случилось. Предварительная версия смерти — передозировка.