Москвичом, умершим в квартире с двумя детьми, оказался сын украинского спортивного чиновника
Тело музыканта группы FNLN Арды Саманба нашли в Москве спустя два дня после смерти
Погибший Арда Саманба. Обложка © SHOT
Умершим отцом московских близнецов, которые два дня плакали в запертой квартире, оказался сын украинского спортивного чиновника, музыкант, гражданин Абхазии и уроженец Незалежной Арда Саманба.
Также погибший мужчина увлекался музыкой и играл в инди-группе FNLN, а его отец — президент Федерации тхэквондо Украины и член олимпийского комитета страны Лесик Саманджия.
Отец погибшего — президент Федерации тхэквондо Украины Лесик Саманджия. Фото © SHOT
Напомним, что 4 ноября в одной из столичных квартир были найдены плачущие, истощённые близнецы, их мать и мёртвый мужчина. Правоохранителей вызвали соседи, которые долго терпели детские крики и увидели происходящее, заглянув в окно злополучного жилища. Его жена находилась в состоянии шока и не смогла пояснить, что случилось. Предварительная версия смерти — передозировка.