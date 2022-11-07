Лукашенко показал мастер-класс на чемпионате по колке дров
Белорусский лидер Александр Лукашенко приехал на чемпионат по колке дров среди журналистов и сразу провёл для участников мастер-класс, передаёт агентство БелТА.
Лукашенко приехал на чемпионат по колке дров среди журналистов. Видео © t.me / sputnikby
На мероприятии находятся близкий друг белорусского лидера спортсмен Сергей Тетерин, сенатор Дмитрий Басков и спутник Лукашенко практически на всех мероприятиях — шпиц Умка. Президент также показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду и полено поменьше.
"Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало", — сказал он.
Лукашенко по традиции вспомнил и о жителях ближнего зарубежья, где сложилась нелёгкая ситуация с энергоресурсами, и пригласил "латышей, литовцев и поляков" поучиться рубить дрова. После этого глава Белоруссии посетил соревновательные секторы, где понаблюдал за ходом состязаний.
Ранее белорусский лидер уже потроллил мёрзнущих европейцев, наколов дров для своих польских коллег. Он обратил внимание, что ёлка тягучая, но "Европе не выбирать сейчас — ёлка, берёзка... главное, чтоб тепло было".
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t.me / sputnikby