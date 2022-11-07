Лукашенко показал мастер-класс на чемпионате по колке дров

Белорусский лидер Александр Лукашенко приехал на чемпионат по колке дров среди журналистов и сразу провёл для участников мастер-класс, передаёт агентство БелТА.

Лукашенко приехал на чемпионат по колке дров среди журналистов. Видео © t.me / sputnikby

На мероприятии находятся близкий друг белорусского лидера спортсмен Сергей Тетерин, сенатор Дмитрий Басков и спутник Лукашенко практически на всех мероприятиях — шпиц Умка. Президент также показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду и полено поменьше.

"Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало", — сказал он.

Лукашенко по традиции вспомнил и о жителях ближнего зарубежья, где сложилась нелёгкая ситуация с энергоресурсами, и пригласил "латышей, литовцев и поляков" поучиться рубить дрова. После этого глава Белоруссии посетил соревновательные секторы, где понаблюдал за ходом состязаний.