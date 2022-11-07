Мутации в клетках и атрофия: Дерматолог назвала опасности долгого ношения шеллака без перерывов

Длительное ношение шеллака может негативно сказаться на состоянии ногтей, поэтому лучше делать перерывы. Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова объяснила Лайфу, почему здесь так важно соблюдать меру.

"Если вы наносите покрытие и сушите его в ультрафиолетовой лампе, ультрафиолет проникает глубже в ткань. Он вызывает мутации в клетках в большом количестве. Поэтому первый момент — это снижение ультрафиолетовой нагрузки", — сказала она.

По её словам, нужно учитывать индивидуальные особенности. Перерывы могут быть очень редкими, если ногтевая пластина остаётся здоровой. Но если она становится слабой, ломкой, а шеллак перестаёт хорошо держаться, то нужно отдохнуть от походов на маникюр минимум на два месяца. Тогда ногти успеют восстановиться, подчеркнула Егорова.

"От длительного ношения шеллака может быть атрофия и деформация ногтевой пластины. То есть ногтевая пластина становится такая тоненькая, слоится, белые точки на ней появляются. Перерывы лучше делать", — добавила собеседница Лайфа.