Мутации в клетках и атрофия: Дерматолог назвала опасности долгого ношения шеллака без перерывов
Дерматолог Егорова предупредила об опасности долгого ношения шеллака без перерывов
Длительное ношение шеллака может негативно сказаться на состоянии ногтей, поэтому лучше делать перерывы. Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова объяснила Лайфу, почему здесь так важно соблюдать меру.
"Если вы наносите покрытие и сушите его в ультрафиолетовой лампе, ультрафиолет проникает глубже в ткань. Он вызывает мутации в клетках в большом количестве. Поэтому первый момент — это снижение ультрафиолетовой нагрузки", — сказала она.
По её словам, нужно учитывать индивидуальные особенности. Перерывы могут быть очень редкими, если ногтевая пластина остаётся здоровой. Но если она становится слабой, ломкой, а шеллак перестаёт хорошо держаться, то нужно отдохнуть от походов на маникюр минимум на два месяца. Тогда ногти успеют восстановиться, подчеркнула Егорова.
"От длительного ношения шеллака может быть атрофия и деформация ногтевой пластины. То есть ногтевая пластина становится такая тоненькая, слоится, белые точки на ней появляются. Перерывы лучше делать", — добавила собеседница Лайфа.
Ранее сообщалось, что изменения ногтевой пластины могут сигнализировать о желудочно-кишечных заболеваниях, туберкулёзе, герпесе, пневмонии и других серьёзных патологиях. Здоровый вид ногтей характеризуется их розовым оттенком, к тому же не должно быть отслоений или утолщений.
Shutterstock