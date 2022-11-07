Врач призвал не хвастаться "модными" психическими заболеваниями при их наличии
Психиатр Карев рассказал о "модных" психических заболеваниях
Сотрудники петербургской Городской психиатрической больницы № 2 Святого Николая Чудотворца не замечают сезонного притока пациентов, рассказал газете "Петербургский дневник" и.о. заведующего приёмным отделением Дмитрий Карев. Он отметил, что и методы лечения давно поменялись и никаких смирительных рубашек врачи уже не используют.
"Можем пригласить охрану в крайних случаях, но физическое стеснение применяется редко. Стараемся уговорить словом. Есть различные методы беседы, в том числе психотерапевтические, к каждому пациенту подход индивидуальный", — рассказал он.
Что касается сезонности различных недугов, то этим свойством обладают мании и депрессии. Однако сотрудники больницы чаще сталкиваются с хроническими больными. Карев также призвал людей не хвастаться возможным наличием каких-либо "модных" заболеваний.
"Сейчас люди с творческими взглядами на жизнь любят говорить о биполярном аффективном расстройстве. Во многом это дань моде, потому что пациент, у которого действительно заболевание, — ему не до того, чтобы кичиться им перед друзьями. Это заболевание, от которого он страдает, страдает душой. И часто даже сильнее, чем от физического недуга", — заключил он.
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