Врач призвал не хвастаться "модными" психическими заболеваниями при их наличии

"Сейчас люди с творческими взглядами на жизнь любят говорить о биполярном аффективном расстройстве. Во многом это дань моде, потому что пациент, у которого действительно заболевание, — ему не до того, чтобы кичиться им перед друзьями. Это заболевание, от которого он страдает, страдает душой. И часто даже сильнее, чем от физического недуга", — заключил он.