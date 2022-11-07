Рэпер Эминем, Duran Duran и Долли Партон вошли в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе состоялась 37-я церемония введения артистов в Зал славы рок-н-ролла. В этом году этой чести удостоился ряд видных исполнителей, среди которых рэпер Эминем и "королева кантри" Долли Партон, сообщает NBC.

Кроме них в Зал славы были включены Лайонел Ричи, Duran Duran и The Eurythmics. Примечательно, что попадают в него представители самых разных стилей музыки. Так, годом ранее в Зал славы рок-н-ролла был введён рэпер Jay-Z.