Рэпер Эминем, Duran Duran и Долли Партон вошли в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе состоялась 37-я церемония введения артистов в Зал славы рок-н-ролла. В этом году этой чести удостоился ряд видных исполнителей, среди которых рэпер Эминем и "королева кантри" Долли Партон, сообщает NBC.
Кроме них в Зал славы были включены Лайонел Ричи, Duran Duran и The Eurythmics. Примечательно, что попадают в него представители самых разных стилей музыки. Так, годом ранее в Зал славы рок-н-ролла был введён рэпер Jay-Z.
Ранее Лайф сообщал, что рэпер Takeoff (Киршник Хари Болл) из группы Migos погиб в результате перестрелки на частной вечеринке в Хьюстоне.
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