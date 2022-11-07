Минобороны РФ опровергло заявления о больших потерях морпехов в зоне СВО

Минобороны России опровергло заявления ряда российских блогеров о больших потерях среди военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне спецоперации.

"В Минобороны России опровергли заявления ряда российских блогеров якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что потери морпехов за время наступления на Угледарском направлении не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй. При этом потери Вооружённых сил Украины оценивают как гораздо более значительные.

"Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному в людях и технике", — отметили в МО РФ.