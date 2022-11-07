Морпехи 155-й бригады продвинулись на 5 км вглубь обороны ВСУ под Угледаром

Подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России продолжают вести наступление на Угледарском направлении против украинских войск и иностранных наёмников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против ВСУ и иностранных наёмников", — сказали в военном ведомстве.

В настоящее время морские пехотинцы 155-й бригады продолжают "наступательные действия в закреплённой полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи". В Минобороны уточнили, что продвижение вперёд в полосе ответственности бригады составляет до пяти километров в глубину оборонительных позиций ВСУ.